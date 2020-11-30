?Старейший американский словарь назвал словом 2020 года "пандемию"

С начала пандемии COVID-19, 11 марта, количество запросов этого слова выросло на 115 806% по сравнению с тем же днем год назад.

Старейший американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом года существительное "pandemic" (пандемия).

Об этом сообщается на сайте словаря.

Отмечается, что 11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение COVID-19 пандемией, количество запросов этого слова на сайте Merriam-Webster выросло на 115 806% по сравнению с тем же днем год назад.

Среди 11 слов, которые пользователи словаря искали чаще всего, были "coronavirus" (коронавирус), "defund" ("урезать финансирование"), "Mamba" (Мамба), "Kraken" (Кракен), "quarantine" (карантин), "antebellum"(довоенный период),"schadenfreude"(злорадство),"asymptomatic"(бессимптомный),"irregardless"(независимо от),"icon"(икона) и "malarkey"(чушь).

В прошлом году словарь Merriam-Webster выбрал словом года "they" (они).

Напомним, британский словарь Collins назвал самым популярным словом года "локдаун".

Оксфордский словарь не смог определить слово 2020 года. Лингвисты отметили, что это не тот год, который можно вместить в одно слово.