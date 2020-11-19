Василиса Фролова впервые станет мамой

Украинская телеведущая и модель Василиса Фролова 18 ноября поделилась в соцсетях приятной новостью. 42-летняя звезда впервые станет мамой. Об этом она сообщила на своей личной странице в Facebook.

Эксклюзивными подробностями происходящего ведущая поделилась изданию ELLE.UA. Василиса призналась, что "чудо" произошло в тот самый момент, когда она перестала ждать. Кто является отцом ее ребенка, СМИ пока не известно.

"В самом начале карантина прогнозировала, что предчувствую демографический всплеск. И вот природа вокруг меня очистилась настолько, что и сама теперь ношу "корониала", – написала ведущая.

В интервью ELLE.UA телеведущая призналась, что переполнена сейчас обычными "беременными" вопросами, и ее фокус интересов сместился с работы на семью.

"Говорят, женщина светится изнутри. Согласна, это светится ребёнок. Так жаль, что это не могут испытать мужчины", - сказала Фролова.

Василиса Фролова рассказала, как изменились ее вкусовые предпочтения во время беременности. Она призналась, что неделю объедалась селёдкой, затем квашеной капустой, а потом ей резко захотелось бананов.

"Даже моя собака смотрела на меня с недоумением", - рассказала ведущая.

Василиса Фролова начинала свою карьеру как модель и радиоведущая. Долгое время проработала на канале М1. Сейчас Василиса Фролова работает на телеканале "Прямий" и ведет эфиры на "Радио НВ".