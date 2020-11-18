На Харьковщине СБУ обезвредила группу, терроризировавшую местных жителей

Злоумышленники давали гражданам деньги в долг, но по возвращении суммы начинали требовать проценты, якобы "накопленные" во время пользования деньгами.

В Харьковской области Служба безопасности Украины обезвредила преступную группу, терроризировавшую граждан.

Об этом сообщил в Facebook начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

"На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность преступной группы, терроризировавшей граждан. Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники давали гражданам деньги в долг, но по возвращении суммы начинали требовать проценты якобы "накопленные" за время пользования деньгами. Размер "процентов" превышал сумму кредита в несколько раз. В случае неуплаты они привлекали местных уголовников для физического и психологического давления на жертв и членов их семей. Они, в частности, угрожали убийством, избиением, похищением людей", - написал Абдула.

По его словам, в одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности участники группы требовали от жительницы Харьковщины почти 750 тысяч гривен. Они угрожали женщине и ее матери физической расправой.

Правоохранители задержали организатора группы во время получения части «долга» в размере 6000 долларов.

Сейчас решается вопрос сообщения организатору и другим участникам преступной группы о подозрении в совершении преступления.