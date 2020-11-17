В Харькове в результате нападения погиб режиссер Леонид Садовский
По версии следствия, мужчину несколько раз ударили по голове, когда он возвращался домой через пустырь.
71-летний заведующий кафедрой одного из харьковских вузов получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в больнице.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Как сообщают местные СМИ, речь идет о режиссере, театральном педагоге, заведующем кафедрой мастерства актера Харьковского национального университета искусств имени Котляревского Леониде Садовском.
Информацию о смерти Садовского подтверджают в учебном заведении.
Как сообщают в полиции, 14 ноября Садовского доставили в больницу. По предварительной информации, мужчину несколько раз ударили по голове, когда он возвращался домой через пустырь.
"Злоумышленник напал на него сзади и нанес неустановленным предметом травмы, от чего пострадавший потерял сознание. Придя в себя, мужчина пришел домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала бригаду медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где 16 ноября скончался", - говорится в сообщении.
Полиция открыла по этому факту уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленные тяжкие телесные повреждение) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения.
Сейчас полиция пытается установить личность злоумышленника.
Напомним, 7 ноября в Кривом Роге 37-летний мужчина нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе восьмилетнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте, остальные находятся в больнице.
После совершенного нападавший был задержан.
8 ноября нападавшему из Кривого Рога объявили подозрение в умышленном убийстве и покушении.