В Харькове в результате нападения погиб режиссер Леонид Садовский

По версии следствия, мужчину несколько раз ударили по голове, когда он возвращался домой через пустырь.

В Харькове в результате нападения погиб режиссер Леонид Садовский
Леонід Садовський

71-летний заведующий кафедрой одного из харьковских вузов получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о режиссере, театральном педагоге, заведующем кафедрой мастерства актера Харьковского национального университета искусств имени Котляревского Леониде Садовском.

Информацию о смерти Садовского подтверджают в учебном заведении.

Как сообщают в полиции, 14 ноября Садовского доставили в больницу. По предварительной информации, мужчину несколько раз ударили по голове, когда он возвращался домой через пустырь.

"Злоумышленник напал на него сзади и нанес неустановленным предметом травмы, от чего пострадавший потерял сознание. Придя в себя, мужчина пришел домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала бригаду медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где 16 ноября скончался", - говорится в сообщении.

Полиция открыла по этому факту уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленные тяжкие телесные повреждение) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения.

Сейчас полиция пытается установить личность злоумышленника.

Напомним, 7 ноября в Кривом Роге 37-летний мужчина нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе восьмилетнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте, остальные находятся в больнице.

После совершенного нападавший был задержан.

8 ноября нападавшему из Кривого Рога объявили подозрение в умышленном убийстве и покушении.

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