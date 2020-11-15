В Берлине из-за бомбы весом 250 кг эвакуировали более 7 тыс. человек

Бомбу времен Второй мировой войны обнаружили в районе Кройцберг.

Из-за бомбы времен Второй мировой войны в Берлине эвакуировали 7,5 тысяч человек.

Об этом в Твиттере сообщила пресс-служба берлинской полиции.

Бомба весила почти 250 кг, ее обнаружили в районе Кройцберг.

Gemeinsam mit der @Berliner_Fw sind wir morgen f?r Sie in #Kreuzberg zur Entsch?rfung einer 250 kg #Weltkriegsbombe im Einsatz.

Bevor die Entsch?rfung beginnen kann - m?ssen rund 7.500 Menschen ab 8 Uhr ihre Wohnungen verlassen. #Infos morgen weiter hier. https://t.co/Vx4Ev8iKv7 pic.twitter.com/KLbACB1fPD — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 13, 2020

На улицах вблизи "находки" ограничили движение транспорта, саперы успешно обезвредили ее.

Люди уже успешно вернулись в свои дома.