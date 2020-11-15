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2020-11-15
В Берлине из-за бомбы весом 250 кг эвакуировали более 7 тыс. человек
Бомбу времен Второй мировой войны обнаружили в районе Кройцберг.
Фото: скріншот
Из-за бомбы времен Второй мировой войны в Берлине эвакуировали 7,5 тысяч человек.
Об этом в Твиттере сообщила пресс-служба берлинской полиции.
Бомба весила почти 250 кг, ее обнаружили в районе Кройцберг.
Gemeinsam mit der— Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E)
@Berliner_Fwsind wir morgen f?r Sie in #Kreuzbergzur Entsch?rfung einer 250 kg #Weltkriegsbombeim Einsatz.
Bevor die Entsch?rfung beginnen kann - m?ssen rund 7.500 Menschen ab 8 Uhr ihre Wohnungen verlassen.
#Infosmorgen weiter hier. https://t.co/Vx4Ev8iKv7 pic.twitter.com/KLbACB1fPD November 13, 2020
На улицах вблизи "находки" ограничили движение транспорта, саперы успешно обезвредили ее.
Люди уже успешно вернулись в свои дома.