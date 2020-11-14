Во Львове из-за нарушения карантина остановили концерт

Зрители не придерживались необходимой дистанции, а некоторые из них были без масок.

Во Львове полицейские прекратили концерт, который проходил с нарушением карантина.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Правоохранители сообщают, что организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, а некоторые из них были без масок.

Обнаружив правонарушения, полицейские прекратили концерт.

"На организатора составлен админпротокол по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание - штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, в полночь 14 ноября в Украине начал действовать общегосударственный комплекс ограничений, известный как "карантин выходного дня".

На выходных будет действовать запрет на: работу кафе, ресторанов, кроме обслуживания на вынос; работу ТРЦ, работу развлекательных заведений. Магазинам можно работать только тем, где 60% товара являются продуктами или лекарствами, а также топливом. Нельзя в выходные работать заведениям культуры, спортзалам, фитнес-центрам, бассейнам.

По информации ВОЗ, Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года.