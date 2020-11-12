57-летний мужчина "заминировал" многоэтажку в Белой Церкви

На момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и объяснить причины своей "проделки" не смог.

Полиция Киевской области оперативно задержала псевдоминера, "заминировавшего" многоэтажку в Белой Церкви.

Об этом информирует пресс-центр МВД.

"Сообщение по спецлинии 102 поступило от анонима о том, что в одной из квартир многоэтажки размещена взрывчатка. На месте происшествия работали группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, кинологи, специалисты взрывотехники, спасатели", - говорится в сообщении.

Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, 40 жителей квартир эвакуировали.

Во время проведения полицейских разыскных мероприятий оперативно установлена личность минера, он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 57-летний мужчина, который помещен в изолятор временного содержания.

На момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить полицейским причины своей "проделки" нарушитель не смог.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Кривом Роге 11-летний мальчик "заминировал" школу. К ответственности будут привлечены его родители.

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