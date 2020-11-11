В Днепре на шоссе произошла стрельба: двух человек задержали
Задержанию предшествовали погоня по Запорожскому шоссе и преследование автомобилей патрульными.
В Днепре на Запорожском шоссе 10 ноября произошла стрельба, полиция задержала двух мужчин.
Об этом сообщает "Информатор".
"В наручниках - двое мужчин. Правоохранители пока не комментируют причины задержания. На дороге лежат множество осколков и гильзы. Полицейские отгородили место происшествия сигнальными лентами и конусами. Следственно-оперативная группа выясняет детали задержания", - говорится в сообщении.
По данным издания, свидетели сообщили, что задержанию предшествовали погоня по Запорожскому шоссе и преследование автомобилей патрульными. Также мимо проезжали медики Красного Креста. Они рассказали, что предложили свою помощь, но на месте задержания она не понадобилась.
Напомним, в октябре в Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала произошла стрельба. В результате инцидента пострадала женщина, однако от госпитализации она отказалась.