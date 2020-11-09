Полиция Киева нашла "замаскированный" бар, работавший после 22:00

За выходные было проведено 900 рейдов и составлено 148 протоколов на должностных лиц таких заведений.

Полиция Киева нашла "замаскированное" развлекательное заведение, которое, несмотря на карантин, работало на территории Голосеевского района столицы после 22:00.

Об этом сообщают на сайте Нацполиции.

Клиенты могли попасть внутрь заведения только после бронирования столика через администратора по телефону.

"Несмотря на то, что двери развлекательного учреждения были закрыты, мы с привлечением дополнительных сил спецназа провели неотложный обыск. По состоянию на 22:30 там находились работники и клиенты. Во время следственных действий мы обнаружили и изъяли доказательства, подтверждающие работу заведения в запрещенное время, а именно - чеки, документацию, видео с камер наблюдения и деньги", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Владислав Ищенко.

Начато уголовное производство по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В полиции отметили, что в Киеве созданы мобильные группы для мониторинга соблюдения карантина. Ежесуточно правоохранители совместно с военнослужащими Национальной гвардии проверяют соблюдение установленных противоэпидемических мероприятий заведениями хозяйственной деятельности.

"Только за последние выходные проверено почти 900 таких объектов, среди которых преимущественно развлекательные заведения и заведения питания, ТРЦ и пр. В 148 случаях задокументированы правонарушения и составлены административные протоколы на должностных лиц этих учреждений по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен", - сообщили в Нацполиции.

Напомним, с июня Кабинет министров принял постановление об открытии кафе и ресторанов не только на летних площадках, но и внутри помещений, но тогда Киев не смог перейти к этому этапу из-за большого количества новых больных коронавирусом.

С 22 июня столичным кафе и ресторанам разрешили пускать гостей внутрь при условии соблюдения карантина.

В июле КГГА запретила работу учреждений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00. Этот запрет остался после введения зонирования по уровням эпидемиологической безопасности, поскольку столица находится в оранжевой зоне.