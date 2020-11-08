Завтра украинцы буду писать юбилейный Радиодиктант национального достоинства

Текст для диктанта написал известный писатель и издатель Иван Малкович.

9 ноября в День украинской письменности и языка состоится Юбилейный ХХ Радиодиктант национального достоинства.

Об этом говорится на странице события в соцсети Facebook.

Текст для диктанта написал известный писатель и издатель Иван Малкович. Научным консультантом проекта стала доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко.

Читать диктант будет известная актриса Римма Зюбина.

Радиодиктант начнется в 9:15.

Время для отправки готового текста - астрономическая сутки. Текст диктанта опубликуют на сайте UA: Украинское радио 11 ноября в 11:00.

"Работы будут принимать онлайн и офлайн. Письма нужно отправить по адресу: г. Киев , ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты отправления был не позднее 10 ноября. Онлайн свою работу можно прислать по адресу: rd@ukr.radio. После обнародования диктанта электронные письма приниматься не будут ", - пояснили организаторы.

Все присланные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Результаты объявят в течение 1-2 месяцев в зависимости от количества полученных писем.

Трансляция состоится:

- радио - UA: Украинское радио, UA: Радио Культура;

- телевидение - UA: ПЕРВЫЙ, UA: КУЛЬТУРА и региональное общественное телевидение;

- интернет - ютуб-канал и фейсбук-страница UA: Украинское радио.

Напомним, Верховный Суд признал, что Президент Украины обязан общаться на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей.