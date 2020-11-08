Завтра украинцы буду писать юбилейный Радиодиктант национального достоинства
Текст для диктанта написал известный писатель и издатель Иван Малкович.
9 ноября в День украинской письменности и языка состоится Юбилейный ХХ Радиодиктант национального достоинства.
Об этом говорится на странице события в соцсети Facebook.
Текст для диктанта написал известный писатель и издатель Иван Малкович. Научным консультантом проекта стала доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко.
Читать диктант будет известная актриса Римма Зюбина.
Радиодиктант начнется в 9:15.
Время для отправки готового текста - астрономическая сутки. Текст диктанта опубликуют на сайте UA: Украинское радио 11 ноября в 11:00.
"Работы будут принимать онлайн и офлайн. Письма нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты отправления был не позднее 10 ноября. Онлайн свою работу можно прислать по адресу: rd@ukr.radio. После обнародования диктанта электронные письма приниматься не будут ", - пояснили организаторы.
Все присланные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Результаты объявят в течение 1-2 месяцев в зависимости от количества полученных писем.
Трансляция состоится:
- радио - UA: Украинское радио, UA: Радио Культура;
- телевидение - UA: ПЕРВЫЙ, UA: КУЛЬТУРА и региональное общественное телевидение;
- интернет - ютуб-канал и фейсбук-страница UA: Украинское радио.
Напомним, Верховный Суд признал, что Президент Украины обязан общаться на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей.