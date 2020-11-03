Полиция направила в суд дело об убийстве арендатором озера 7 человек на Житомирщине

С мая подозреваемый находится под стражей.

Фото: https://mvs.gov.ua/

Полиция Житомирской области направила в суд обвинение в убийстве семи человек местным арендатором озера, которое произошло в мае.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"31 октября в суд направлено обвинение 58-летнего жителя Попельнянского района в убийстве 7 киевлян и покушении на убийство их товарища. События разворачивались 22 мая на берегу водоема близ села Новоселицы. С тех пор подозреваемый находился под стражей, а в уголовном производстве было проведено более сотни экспертных исследований", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что в ходе досудебного расследования были собраны доказательства, на основании которых сформировано обвинение относительно 58-летнего мужчины, арендатора пруда, где и происходили события.

Напомним, 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области местный арендатор озера из охотничьего ружья застрелил семерых людей. Жертвами стрельбы стали участники АТО на Донбассе - все семеро были добровольцами.

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