Сильное землетрясение унесло жизни 19 человек в Турции и Греции

Землетрясение вызвало обрушение зданий и появление приливных волн, обрушившихся на прибрежные районы и острова.

Девятнадцать человек погибли в Турции и Греции после того, как в пятницу в Эгейском море произошло сильное землетрясение.

Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение вызвало обрушение зданий и появление приливных волн, обрушившихся на прибрежные районы и острова.

По словам очевидцев, люди в панике выбегали на улицы турецкого города Измир после землетрясения силой до 7,0 балла. Окрестности были затоплены морской водой.

Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) заявило, что жертвами стихийного бедствия стали 17 человек, один из них утонул. Еще 709 человек получили ранения.

На греческом острове Самос двое подростков, мальчик и девочка, были найдены мертвыми под обломками стены дома.

По сообщению AFAD, поисково-спасательные операции продолжаются в 17 разрушенных или поврежденных зданиях в Измире. Министр окружающей среды и урбанизации Турции Мурат Курум сообщил, что власти устанавливает палатки общей вместимостью до 2000 человек в районах, наиболее пострадавших от бедствия.

Напомним, 7 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,1 в Иране в провинции Голестан.