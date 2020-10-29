С начала года население Киева уменьшилось почти на 6 тысяч человек

С начала года население Киева уменьшилось почти на 6 тысяч человек

На 1 сентября 2020 года население Киева составляло 2,961 млн человек. В течение января-августа 2020 года численность населения столицы уменьшилась на 5 906 человек.

Об этом KV стало известно из пресс-бюллетеня №9 ГУ статистики в Киеве.

“Уменьшение численности населения города произошло за счет естественного и миграционного сокращения на 1 154 и 4 752 человека соответственно”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что за 8 месяцев 2020 года в Киеве родилось 20 177 детей, что на 1563 ребенка меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Больше всего родилось младенцев в Соломенском районе – 2950 человек, меньше всего в Шевченковском – 1418 человек.

За январь-август в Киеве умерло 21 331 человек, в то время как за аналогичный период прошлого года -  22 207 человек. 

“Структура причин смерти населения в январе-августе 2020 года по сравнению с январем-августом 2019 года почти не изменилась: болезни системы кровообращения составляли 64,6% от общего количества умерших, 17,3% приходились на новообразования, 4,4% – болезнями органов пищеварения, 4% – на внешние причины смерти”, – сообщили в ГУ статистики.

С начала года в столице было заключено 11 727 браков, что составляет 5,9 регистраций на 1 тыс. человек населения. Самый высокий уровень заключения браков (11,2 регистраций на 1 тыс. человек) – в Шевченковском районе, самый низкий (4,5 на 1 тыс. человек) – в Деснянском районе.

Частота регистраций расторгнутых браков по Киеву составляет 1,1 на 1 тыс. человек. Самый высокий уровень расторгнутых браков был зафиксирован в Шевченковском районе (1,5 регистраций на 1 тыс. человек), самый низкий - в Печерском районе (0,9 на 1 тыс. человек)

Напомним, за восемь месяцев этого года население Киевской области увеличилось на 5846 человек. Увеличение произошло за счет миграционного прироста населения. 

Фото: соцсети


Александр Кравченко, КиевВласть

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