Количество случаев COVID-19 в мире превысило 43 миллиона

По состоянию на утро 27 октября в мире зарегистрировали 43 777 188 случаев инфицирования коронавирусом, из них 411 373 только за прошедшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли 1 164 516 пациентов, из них 5 110 за минувшие сутки.

Преодолели болезнь и вылечились 32,1 млн человек.