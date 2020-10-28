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2020-10-28
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 43 миллиона
Преодолели болезнь и вылечились 32,1 млн человек.
Фото: kyivcity.gov.ua
По состоянию на утро 27 октября в мире зарегистрировали 43 777 188 случаев инфицирования коронавирусом, из них 411 373 только за прошедшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли 1 164 516 пациентов, из них 5 110 за минувшие сутки.
Преодолели болезнь и вылечились 32,1 млн человек.
Как сообщалось, Украина вышла на 22-е место по количеству инфицированных COVID-19 за время пандемии и находится на 7-м в Европе. В пятерке мировых лидеров по количеству заражений - США, Индия, Бразилия, РоSSия и Франция.