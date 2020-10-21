В Украине за сутки обнаружили 6 719 новых случаев ковида, 141 пациент умер

В Украине по состоянию на утро среды, 21 октября, зафиксированы 6 719 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели за сутки 2 686 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заболевания за сутки обнаружено в Харьковской области (713), Одесской - (614), Полтавской - (580) и в Киеве - (559).

Всего в стране выявлено 315 826 случаев COVID-19. С начала эпидемии зарегистрировано 5 927 смертей, выздоровели - 132 219 человек.

Напомним, 20 октября Владимир Зеленский провел совещание с учеными, привлеченными к разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Президенту показали результаты доклинической фазы исследования препарата.