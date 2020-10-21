Столичная Госпродпотребслужба за три месяца составила около 400 протоколов о нарушении карантина

Столичная Госпродпотребслужба за три месяца составила около 400 протоколов о нарушении карантина

Госпродпотребслужба Киева за последние три месяца по итогам проверок объектов хозяйствования составила около 400 административных протоколов за нарушение карантинных норм. Всего было проведено около 2 тысяч таких проверок.

Об этом KV стало известно из сообщения издания Цензор.НЕТ.

Как сообщается, глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан в в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что за последние три месяца в Киеве было проверено около 2 тысяч объектов хозяйствования.

По его словам, инспекции проводятся в первую очередь на объектах с высоким уровнем риска распространения вируса.

"Это сегодня общеобразовательные учреждения, общежития, рынки. Затем идут рестораны, службы быта", – рассказал Олег Рубан.

Он отметил, что также проверки проводятся в связи с жалобами граждан. Для этого в Киеве создано 10 мобильных групп в каждом районе.

"Госпродпотребслужба проверила за последние три месяца около 2 тысяч объектов, составлено около 400 протоколов. Большая часть зашла в суд, учитывая все доказательства, которые мы предоставляем судам", – заявил глава столичной Госпродпотребслужбы.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировано 6 719 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это новый рекорд по количеству выявленных носителей коронавируса за сутки. По количеству умерших за сутки также зафиксирован рекорд – 141 смертельный случай. 

Фото: slovoidilo.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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