За минувшие сутки в столице 12 человек умерли от коронавируса

За минувшие сутки в столице 12 человек умерли от коронавируса

За прошедшие сутки в столице выявлено еще 502 новых носителей коронавируса. 12 человек за сутки умерли. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 502 человек. 12 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 481 киевлянина. На сегодня в столице уже 27 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, за последние сутки заболели 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 188 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 10 девочек от одного месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели также 17 медиков.

В больницы столицы попали 60 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 75 человек. Всего коронавирус преодолели 9702 жителя Киева.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 126, в Оболонском – 82. Но в Днепровском районе – 65 случаев, – отметил мэр. – Ситуация с распространением вируса – тревожная. Не будьте легкомысленными, не пренебрегайте правилами! Берегите себя ”.

Напомним, с 0:00 понедельника, 12 октября в Украине начинает действовать новое распределение регионов по уровням эпидемической опасности распространения COVID-19. Киев попал в “оранжевую зону”, как и ряд регионов Киевщины.

Фото: rubryka.com


Игорь Бровко, КиевВласть

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