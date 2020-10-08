Рекорд больных на коронавирус: за сутки в Украине зафиксировано более 5 тысяч человек
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозировал, что на этой неделе суточный прирост заболевших COVID-19 может достигнуть 5 тысяч человек. По состоянию на четверг, 8 октября, в стране было зафиксировано 5 397 новых коронавирусных больных. И это абсолютный рекорд за весь период эпидемии.
Всего в Украине на сегодняшний день официально подтверждено 244 734 случаев COVID-19. Из них активными больными остаются 131 811 пациентов. Умерли от коронавируса 4690 украинцев.
Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки подтвердили в Харьковской (+576) области, Киеве (+422), Одесской (+367), Сумской (+312) и Днепропетровской (+306) областях. Всего в стране за сутки выздоровели 2 263 пациентов.
Рейтинг областей выглядит таким образом:
Киев — 25896
Харьковская область —22712
Львовская область — 21923
Черновецкая область — 15757
Одесская область – 15704
Тернопольская область — 14979
Ивано-Франковская область — 14693
Ровенская область — 13798
Киевская область — 10490
Закарпатская область – 10473
Волынская область – 9199
Днепропетровская область — 7994
Хмельницкая область — 7732
Житомирская область — 7457
Винницкая область — 7197
Сумская область — 6197
Черкасская область — 5153
Донецкая область — 5118
Черниговская область – 5066
Запорожская область — 5007
Николаевская область — 4154
Полтавская область — 3685
Херсонская область — 1636
Луганская область — 1480
Кировоградская область — 1234
Предыдущий рекорд по заболеваемости был установлен в среду, 7 октября, когда было выявлено 4 753 зараженных. В больницах за последнюю неделю почти в пять раз увеличилось количество больных коронавирусом. По количеству загруженных коек лидируют Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Луганская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
Напомним, с 5 октября в Украине действует новое карантинное зонирование. Адаптивный карантин предварительно длится до 1 ноября, но с учетом эпидемиологической ситуации его продлят и далее.