В Украине выбрали лучшего учителя года

Лучшим учителем 2020 года в Украине стал преподаватель истории с Тернопольщины Василий Дякив.

Победителя премии Global Teacher Prize Ukraine объявили во время торжественной церемонии в Киеве 3 октября, сообщает корреспондент LB.ua.

Василий Дякив - преподаватель всемирной истории, гражданского образования, истории Украины и основ здоровья Залещицкой государственной гимназии (город Залещики, Тернопольская область).

Победителя выбрало экспертное жюри из почти 3000 участников. Василий Дякив получит 250 тысяч гривен, поездку на крупнейшее мировое образовательное событие Global Education and Skills Forum 2021 и один год бесплатного обучения от организатора премии ОС "Освитория".

"Моя бабушка меня учила нести ответственность. Она закладывала это в меня. А второе - она учила меня учиться в течение жизни. И до сих пор от образовательного процесса получаю удовольствие, кайф. Сейчас, в 21 веке, самый главный навык - коммуникация. Я учу этому детей с помощь де патов, групповой работы, я хочу записать TED-выступления с учениками. Каждый ребенок - личность и имеет свое видение, но я их учу быть командными игроками. Помним простую истину НУШ - учитель должен быть личностью, патриотом и новатором. Школа всегда ограничена, поэтому мы должны выходить за пределы, должны ставить перед детьми вопросы, которые они должны решать. потому что за них этого никто не сделает ", - отметил Василий Дякив.

Объявлены также победители в других номинациях. Так, победителем в номинации "Выбор украинцев" стал Андрей Олейник - учитель начальных классов в средней общеобразовательной школе №?35 города Каменское (Днепропетровская область).

В номинации "Выдающийся учитель химии" победила Наталия Зима - преподаватель химии в Технологическом многопрофильном лицее с общеобразовательными классами имени Артема Мазура в г. Хмельницком.

В номинации "Учитель физкультуры "juniorZ" победитель - Виталий Мушинский. Он преподает в школе с. Судилков Шепетовского района Хмельницкой обл.

Номинация "Реализация мечты" - Татьяна Лугина, преподаватель в Яготинском УВК №3.

Победу в номинации "Выбор сердцем" одержала Виктория Щербакова, город Кролевец Сумской области. Вторая премия в этой же номинации - Олег Швед, город Львов.

Номинация "Учитель гражданского образования" - Леся Юрчишин, преподавательница Новопечерской школы города Киеве .

В номинации "Учитель-новатор Microsoft " победителем объявлен Иван Верещака, преподаватель астрономии, информатики в селе Чулаковка Херсонской области.

В состав жюри в этом году вошли:

Зоя Литвин - общественный деятель и предприниматель, председатель общественного союза "Освитория", основательница национальной премии Global Teacher Prize Ukraine.

Наталья Мосейчук, журналистка, телеведущая;

Роман Тычковский - руководитель Украинской академии лидерства;

Наталья Кидалова - преподаватель английского, украинского языков и литературы в общеобразовательной школе Мелитополя, победительница Global Teacher Prize Ukraine 2019;

Лилия Гриневич - экс-руководитель Минобразования Украины;

Андрея Зафираку - учительница искусства из Лондона;

Арсений Добровольский - ученик 10 класса, стартапер.

"Мы начинали премию, когда узнали, что в Украине только 50% граждан считают профессию учителя престижной. В этом году, по нашим данным, эта цифра уже выросла до 83%, но только 9% опрошенных хотели бы, чтобы их дети учились на учителя. Я считаю, чем больше в государстве уважают учителей, тем выше качество образования. Задача премии - находить истории удивительных учителей. Мы хотим, чтобы о них знало как можно больше украинцев", - сказала основательница премии и председатель общественного союза" Освитория "Зоя Литвин.

Напомним, национальная премия Global Teacher Prize Ukraine вручается с 2017 года. ее первым лауреатом стал учитель из Черновцов Пауль Пшеничка.

В 2018 году победил учитель информатики из Запорожья Александр Жук. В 2019 году лучшим учителем выбрали Наталью Кидалову из Мелитополя.

Премию в 2014 году основал арабский миллиардер Санни Варки. Награду в 1 млн долларов получает лучший учитель планеты, автор наиболее инновационной, эффективной и нестандартной методики обучения. Награда символизирует важность профессии учителя и необходимость ее признания и вознаграждения. Победителя выбирает специальный комитет из выдающихся учителей, образовательных экспертов, чиновников, журналистов, разработчиков, ученых и предпринимателей.