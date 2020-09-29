С начала года в Киеве зафиксировано 5 случаев бешенства среди животных

С начала года в Киеве зафиксировано 5 случаев бешенства среди животных

С начала 2020 года в Голосеевском районе Киева было зарегистрировано 4 случая бешенства среди животных. Еще один такой случай был зафиксирован в Подольском районе столицы.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве в соцсети Фейсбук.

На территории Голосеевского района были зафиксированы два случая бешенства у котов, один у собаки и один у лисы. В Подольском районе бешенство было выявлено у кота.

В настоящее время в Голосеевском районе столицы продолжается карантин, введенный Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Подчеркивается, что риск заболевания бешенством значительно вырос из-за увеличения популяции диких и бездомных животных в окрестностях Киева. Учитывая особенности географического расположения в зону риска попадают Голосеевский, Деснянский, Днепровский, Оболонский и Святошинский районы Киева.

Напомним, в августе 2020 года в Киеве был зарегистрирован случай бешенства у бездомной кошки, которая некоторое время жила на территории дома отдыха “Конча-Заспа” на Столичном шоссе. Перед своей смертью кошка успела укусить мужчину, который теперь получил антирабическое лечение в одной из столичных больниц.


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве под Олимпийским колледжем произошли столкновения, госпитализировали тренера и двух студентовВ Киеве под Олимпийским колледжем произошли столкновения, госпитализировали тренера и двух студентов
В киевской больнице двое пациентов покончили жизнь самоубийством (фото)В киевской больнице двое пациентов покончили жизнь самоубийством (фото)
Более тысячи больных коронавирусом остаются в больницах КиеваБолее тысячи больных коронавирусом остаются в больницах Киева
В Харькове на Центральном рынке произошел масштабный пожарВ Харькове на Центральном рынке произошел масштабный пожар
Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Закревского (фото, видео)Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Закревского (фото, видео)
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Киеве обнаружили 416 новых случаев COVID-19За сутки в Киеве обнаружили 416 новых случаев COVID-19
На минувшей неделе в Киеве родилось 10 двоенНа минувшей неделе в Киеве родилось 10 двоен
За сутки в Украине диагностировали 3 627 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Украине диагностировали 3 627 новых случаев коронавируса
Кличко рассказал о количестве “тяжелых” больных COVID-19 в КиевеКличко рассказал о количестве “тяжелых” больных COVID-19 в Киеве
За минувшие сутки в Киеве от коронавируса скончались 8 человекЗа минувшие сутки в Киеве от коронавируса скончались 8 человек
Премия кинокритиков "Киноколо" объявила номинантов этого годаПремия кинокритиков "Киноколо" объявила номинантов этого года
В Украине за сутки зафиксировано 2671 новых носителей коронавирусаВ Украине за сутки зафиксировано 2671 новых носителей коронавируса
В Украине количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни приблизилось к 200 тысячамВ Украине количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни приблизилось к 200 тысячам
В Киеве, который перешел в желтую эпидзону, за сутки зафиксировали 380 новых случаев коронавирусаВ Киеве, который перешел в желтую эпидзону, за сутки зафиксировали 380 новых случаев коронавируса
В Киеве за сутки девять человек скончались от коронавирусаВ Киеве за сутки девять человек скончались от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости