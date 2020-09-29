С начала года в Киеве зафиксировано 5 случаев бешенства среди животных

С начала 2020 года в Голосеевском районе Киева было зарегистрировано 4 случая бешенства среди животных. Еще один такой случай был зафиксирован в Подольском районе столицы.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве в соцсети Фейсбук.

На территории Голосеевского района были зафиксированы два случая бешенства у котов, один у собаки и один у лисы. В Подольском районе бешенство было выявлено у кота.

В настоящее время в Голосеевском районе столицы продолжается карантин, введенный Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Подчеркивается, что риск заболевания бешенством значительно вырос из-за увеличения популяции диких и бездомных животных в окрестностях Киева . Учитывая особенности географического расположения в зону риска попадают Голосеевский, Деснянский, Днепровский, Оболонский и Святошинский районы Киева .