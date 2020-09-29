С начала года в Киеве зафиксировано 5 случаев бешенства среди животных
С начала 2020 года в Голосеевском районе Киева было зарегистрировано 4 случая бешенства среди животных. Еще один такой случай был зафиксирован в Подольском районе столицы.
Об этом
На территории Голосеевского района были зафиксированы два случая бешенства у котов, один у собаки и один у лисы. В Подольском районе бешенство было выявлено у кота.
В настоящее время в Голосеевском районе столицы продолжается карантин, введенный Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при Киевской горгосадминистрации (КГГА).
Подчеркивается, что риск заболевания бешенством значительно вырос из-за увеличения популяции диких и бездомных животных в окрестностях Киева. Учитывая особенности географического расположения в зону риска попадают Голосеевский, Деснянский, Днепровский, Оболонский и Святошинский районы Киева.
Напомним, в августе 2020 года в Киеве был зарегистрирован случай бешенства у бездомной кошки, которая некоторое время жила на территории дома отдыха “Конча-Заспа” на Столичном шоссе. Перед своей смертью кошка успела укусить мужчину, который теперь получил антирабическое лечение в одной из столичных больниц.