Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины на столичной Оболони

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины на столичной Оболони

В феврале 2020 года в заливе Собачье устье на столичной Оболони местные жители обнаружили пакет с головой человека внутри. Позднее правоохранители нашли другие части тела. Правоохранителям удалось установить личность убитого и личность подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киева.

“Мы установили личность потерпевшего. Это – 73-летний житель столицы, которого в конце прошлого года мы объявили в розыск как без вести пропавшего. Также во время проведения следственных действий мы установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве пенсионера. Им оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который снимал жилье у пострадавшего. По одной из версий, он убил человека, чтобы в дальнейшем завладеть его жильем”, – рассказал глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Киева, после убийства, подозреваемый продолжал пользоваться квартирой убитого под видом его внука, а сменил место жительства только после того, как родственники потерпевшего начали его разыскивать.

Как сообщается, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело, а остатки утопил в разных местах водоема. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников, местонахождение подозреваемого было установлено. Мужчину задержали на Киевщине, куда он переехал после совершения преступления. В ходе осмотра арендованного помещения фигуранта правоохранители изъяли вещи, принадлежавшие погибшему.

“Задержанному сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства, а суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы”, – добавил генерал полиции Андрей Крищенко.

Напомним, в феврале 2020 года в Киеве на Оболони двое рыбаков выловили в Днепре пакет, в котором находилась голова мужчины. 

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.


Игорь Бровко, КиевВласть

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