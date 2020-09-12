Полиция задержала россиянина, который организовал стрельбу в кафе в Украинке

Во время инцидента он ранил двух местных жителей.

Полиция задержала россиянина, который организовал стрельбу в кафе в Украинке
Фото: Національна поліція

Правоохранители задержали 32-летнего гражданина РоSSии, которого подозревают в организации стрельбы в кафе в городе Украинка 3 сентября.

Как информирует полиция Киевской области, мужчина ранее уже имел проблемы с законом.

Злоумышленника задержали в Киеве, где он скрывался. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, инцидент состоялся 3 сентября в Обуховском районе Киевской области. Группа неизвестных лиц приехала на машинах из столицы в кафе в город Украинка и устроила конфликт, который перерос в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

Установлено, что задержанный россиянин прибыл из столицы и во время инцидента из травматического оружия ранил двух жителей Украинки, за жизни которых потом боролись врачи.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания всех участников стрельбы продолжаются.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Ранее в полиции сообщили, что к стрельбе причастны 15 местных жителей и семеро приезжих лиц из столицы, в томе числе - и граждане РоSSийской Федерации. Участники конфликта и персонал кафе пытались скрыть преступление: изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили следы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине снова зафиксировали рекорд по количеству новых случаев коронавирусаВ Украине снова зафиксировали рекорд по количеству новых случаев коронавируса
В Николаеве коронавирус выявили в шести учебных заведенияхВ Николаеве коронавирус выявили в шести учебных заведениях
У воспитательницы детсада в Броварах на Киевщине выявили коронавирусУ воспитательницы детсада в Броварах на Киевщине выявили коронавирус
ДТП на Киевщине: в Бориспольской больнице задействован весь операционный персоналДТП на Киевщине: в Бориспольской больнице задействован весь операционный персонал
В Умани развернут госпиталь для больных COVID-19 хасидовВ Умани развернут госпиталь для больных COVID-19 хасидов
Блок рекламы


Похожие новости
В Умани полиция открыла дело на владельца кафе, который отказался обслуживать хасидовВ Умани полиция открыла дело на владельца кафе, который отказался обслуживать хасидов
В Деснянском районе мужчина устроил стрельбу на берегу рекиВ Деснянском районе мужчина устроил стрельбу на берегу реки
В Запорожской области пьяный мужчина ранил ножом четырех посетителей кафеВ Запорожской области пьяный мужчина ранил ножом четырех посетителей кафе
Полиция Киевщины раскрыла убийство работницы Верховной РадыПолиция Киевщины раскрыла убийство работницы Верховной Рады
На Харьковщине пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу в кафеНа Харьковщине пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу в кафе
Полиция Киевщины установила 22 участника конфликта со стрельбой в УкраинкеПолиция Киевщины установила 22 участника конфликта со стрельбой в Украинке
На Обуховщине неизвестные приехали из Киева в местное кафе и устроили стрельбуНа Обуховщине неизвестные приехали из Киева в местное кафе и устроили стрельбу
В одном из кафе Украинки произошла перестрелка между двумя группами неизвестных (видео)В одном из кафе Украинки произошла перестрелка между двумя группами неизвестных (видео)
Во львовском университете полиция обнаружила лабораторию по производству метадонаВо львовском университете полиция обнаружила лабораторию по производству метадона
СБУ инсценировала убийство IT-специалиста и задержала заказчикаСБУ инсценировала убийство IT-специалиста и задержала заказчика
Последние новости
Подгружаем последние новости