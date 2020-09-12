Полиция задержала россиянина, который организовал стрельбу в кафе в Украинке

Во время инцидента он ранил двух местных жителей.

Правоохранители задержали 32-летнего гражданина РоSSии, которого подозревают в организации стрельбы в кафе в городе Украинка 3 сентября.

Как информирует полиция Киевской области, мужчина ранее уже имел проблемы с законом.

Злоумышленника задержали в Киеве , где он скрывался. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, инцидент состоялся 3 сентября в Обуховском районе Киевской области. Группа неизвестных лиц приехала на машинах из столицы в кафе в город Украинка и устроила конфликт, который перерос в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

Установлено, что задержанный россиянин прибыл из столицы и во время инцидента из травматического оружия ранил двух жителей Украинки, за жизни которых потом боролись врачи.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания всех участников стрельбы продолжаются.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Ранее в полиции сообщили, что к стрельбе причастны 15 местных жителей и семеро приезжих лиц из столицы, в томе числе - и граждане РоSSийской Федерации. Участники конфликта и персонал кафе пытались скрыть преступление: изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили следы.