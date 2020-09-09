В Украине за сутки зафиксировали 2 551 новый случай COVID-19

В Украине по состоянию на утро среды, 9 сентября, зафиксирован 2 551 новый случай заражения коронавирусом СOVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек

Об этом свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

При этом 1 157 человек выздоровели, 45 ранее заболевших - умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве , а также в Харьковской и Тернопольской областях.

Статистика в регионах:

Винницкая область - 4503 случая;

Волынская область - 6015 случаев;

Днепропетровская область - 2923 случая;

Донецкая область - 1762 случая;

Житомирская область - 3879 случаев;

Закарпатская область - 8277 случаев;

Запорожская область - 2041 случай;

Ивано-Франковская область - 10 659 случаев;

Кировоградская область - 870 случаев;

г. Киев - 15 821 случай;

- 15 821 случай; Киевская область - 6459 случаев;

Львовская область - 16 269 случаев;

Луганская область - 480 случаев;

Николаевская область - 1714 случаев;

Одесская область - 8 827 случаев;

Полтавская область - 1 018 случаев;

Ровенская область - 9 943 случая;

Сумская область - 2143 случая;

Тернопольская область - 7824 случая;

Харьковская область - 11 493 случая;

Херсонская область - 538 случаев;

Хмельницкая область - 3 355 случаев;

Черновицкая область - 11 581 случай;

Черкасская область - 2 121 случай;

Черниговская область - 2 515 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в августе уровень заболеваемости коронавирусом в Украине вырос почти вдвое по сравнению с прошлым месяцем. 7 сентября от осложнений умерли 57 пациентов - это самый высокий суточный показатель смертности от начала эпидемии.