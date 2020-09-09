В Украине за сутки зафиксировали 2 551 новый случай COVID-19
1 157 человек выздоровели, 45 ранее заболевших - умерли.
В Украине по состоянию на утро среды, 9 сентября, зафиксирован 2 551 новый случай заражения коронавирусом СOVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек
Об этом свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.
При этом 1 157 человек выздоровели, 45 ранее заболевших - умерли.
Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, а также в Харьковской и Тернопольской областях.
Статистика в регионах:
- Винницкая область - 4503 случая;
- Волынская область - 6015 случаев;
- Днепропетровская область - 2923 случая;
- Донецкая область - 1762 случая;
- Житомирская область - 3879 случаев;
- Закарпатская область - 8277 случаев;
- Запорожская область - 2041 случай;
- Ивано-Франковская область - 10 659 случаев;
- Кировоградская область - 870 случаев;
- г. Киев - 15 821 случай;
- Киевская область - 6459 случаев;
- Львовская область - 16 269 случаев;
- Луганская область - 480 случаев;
- Николаевская область - 1714 случаев;
- Одесская область - 8 827 случаев;
- Полтавская область - 1 018 случаев;
- Ровенская область - 9 943 случая;
- Сумская область - 2143 случая;
- Тернопольская область - 7824 случая;
- Харьковская область - 11 493 случая;
- Херсонская область - 538 случаев;
- Хмельницкая область - 3 355 случаев;
- Черновицкая область - 11 581 случай;
- Черкасская область - 2 121 случай;
- Черниговская область - 2 515 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в августе уровень заболеваемости коронавирусом в Украине вырос почти вдвое по сравнению с прошлым месяцем. 7 сентября от осложнений умерли 57 пациентов - это самый высокий суточный показатель смертности от начала эпидемии.