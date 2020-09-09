В Украине за сутки зафиксировали 2 551 новый случай COVID-19

1 157 человек выздоровели, 45 ранее заболевших - умерли.

В Украине за сутки зафиксировали 2 551 новый случай COVID-19
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Украине по состоянию на утро среды, 9 сентября, зафиксирован 2 551 новый случай заражения коронавирусом СOVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек

Об этом свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

При этом 1 157 человек выздоровели, 45 ранее заболевших - умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, а также в Харьковской и Тернопольской областях.

Статистика в регионах:

  • Винницкая область - 4503 случая;
  • Волынская область - 6015 случаев;
  • Днепропетровская область - 2923 случая;
  • Донецкая область - 1762 случая;
  • Житомирская область - 3879 случаев;
  • Закарпатская область - 8277 случаев;
  • Запорожская область - 2041 случай;
  • Ивано-Франковская область - 10 659 случаев;
  • Кировоградская область - 870 случаев;
  • г. Киев - 15 821 случай;
  • Киевская область - 6459 случаев;
  • Львовская область - 16 269 случаев;
  • Луганская область - 480 случаев;
  • Николаевская область - 1714 случаев;
  • Одесская область - 8 827 случаев;
  • Полтавская область - 1 018 случаев;
  • Ровенская область - 9 943 случая;
  • Сумская область - 2143 случая;
  • Тернопольская область - 7824 случая;
  • Харьковская область - 11 493 случая;
  • Херсонская область - 538 случаев;
  • Хмельницкая область - 3 355 случаев;
  • Черновицкая область - 11 581 случай;
  • Черкасская область - 2 121 случай;
  • Черниговская область - 2 515 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в августе уровень заболеваемости коронавирусом в Украине вырос почти вдвое по сравнению с прошлым месяцем. 7 сентября от осложнений умерли 57 пациентов - это самый высокий суточный показатель смертности от начала эпидемии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украине грозит эпидемия гриппа «Гонконг» - вирусологиУкраине грозит эпидемия гриппа «Гонконг» - вирусологи
В Николаеве коронавирус выявили в шести учебных заведенияхВ Николаеве коронавирус выявили в шести учебных заведениях
Кличко: 427 из 428 коммунальных школ Киева начали образовательный процессКличко: 427 из 428 коммунальных школ Киева начали образовательный процесс
В Украине снова зафиксировали рекорд по количеству новых случаев коронавирусаВ Украине снова зафиксировали рекорд по количеству новых случаев коронавируса
В Киеве человек вылез на кондиционер на 23-м этаже, спасаясь от пожара этажом вышеВ Киеве человек вылез на кондиционер на 23-м этаже, спасаясь от пожара этажом выше
Блок рекламы


Похожие новости
В Умани развернут госпиталь для больных COVID-19 хасидовВ Умани развернут госпиталь для больных COVID-19 хасидов
За прошедшие сутки в Украине выявлено более 2,4 тысяч носителей коронавирусаЗа прошедшие сутки в Украине выявлено более 2,4 тысяч носителей коронавируса
За сутки в Киеве умерли четверо больных коронавирусомЗа сутки в Киеве умерли четверо больных коронавирусом
В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 174 человекаВ Украине за сутки COVID-19 заболели 2 174 человека
Еще два человека в Киеве за минувшие сутки умерли от коронавирусаЕще два человека в Киеве за минувшие сутки умерли от коронавируса
За сутки в Украине выявлено 2107 новых носителей коронавирусаЗа сутки в Украине выявлено 2107 новых носителей коронавируса
В Украине снова зафиксировали рекорд по количеству новых случаев коронавирусаВ Украине снова зафиксировали рекорд по количеству новых случаев коронавируса
Новый антирекорд по коронавирусу в Украине: за сутки заразились около 3000 человекНовый антирекорд по коронавирусу в Украине: за сутки заразились около 3000 человек
В сети появился новый трейлер фильма о Бонде "Не время умирать"В сети появился новый трейлер фильма о Бонде "Не время умирать"
В Киеве за сутки от коронавирусной болезни скончались 8 человекВ Киеве за сутки от коронавирусной болезни скончались 8 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости