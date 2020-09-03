Во время тушения пожара на Луганщине погиб военный

Старшину Артема Бондаренко считали без вести пропавшим.

Во время тушения пожара на Луганщине погиб военный
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Во время тушения пожара на Луганщине погиб военный Объединенных сил старшина Артем Бондаренко.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим", - говорится в сообщении.

Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают побратимы, в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем Бондаренко занимался эвакуацией военного имущества.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего воина.

Напомним, 2 сентября на Донбассе начались масштабные лесные пожары. По состоянию на утро огонь охватил около 15 гектаров леса. Вечером площадь возгорания составляла уже 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар. Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание.

К тушению огня привлечены подразделения ГСЧС, "Укрзализныци", а также подразделения Вооруженных сил. В связи с приближением огня к путям временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная - Молчаново на Харьковщине.

Ранее в штабе ООС сообщили, что при тушении пожаров на Луганщине пострадали двое военных.

Командование ООС считает, что причиной пожаров в Луганской области является умышленный поджог.

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