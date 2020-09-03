Во время тушения пожара на Луганщине погиб военный
Старшину Артема Бондаренко считали без вести пропавшим.
Во время тушения пожара на Луганщине погиб военный Объединенных сил старшина Артем Бондаренко.
Об этом информирует пресс-центр ООС.
"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим", - говорится в сообщении.
Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают побратимы, в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем Бондаренко занимался эвакуацией военного имущества.
Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего воина.
Напомним, 2 сентября на Донбассе начались масштабные лесные пожары. По состоянию на утро огонь охватил около 15 гектаров леса. Вечером площадь возгорания составляла уже 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар. Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание.
К тушению огня привлечены подразделения ГСЧС, "Укрзализныци", а также подразделения Вооруженных сил. В связи с приближением огня к путям временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная - Молчаново на Харьковщине.
Ранее в штабе ООС сообщили, что при тушении пожаров на Луганщине пострадали двое военных.
Командование ООС считает, что причиной пожаров в Луганской области является умышленный поджог.