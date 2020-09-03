На Обуховщине неизвестные приехали из Киева в местное кафе и устроили стрельбу

До приезда полиции работники кафе убрали все вещественные доказательства с места происшествия, в частности - собрали все гильзы.

В городе Украинка, что на Обуховщине, группа неизвестных приехала в местное кафе из Киева и устроила там стрельбу.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

О стрельбе сообщил неравнодушный гражданин. По указанному адресу прибыла группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Обуховского отдела полиции. Однако работники кафе сделали все, чтобы убрать вещественные доказательства с места происшествия, в частности - собрали все гильзы.

Известно, что после инцидента в больницу обратились трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них затем скрылся. Все они получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским отказались.

По данному факту открыли два уголовных производства по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса. Полицейские провели два обыска по получению видеозаписей из кафе.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лиц, причастных к стрельбе.

Напомним, ранее в Мариуполе неизвестный в шапке и в бороде Деда Мороза пять раз выстрелил в охранника комбината.