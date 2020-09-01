В Парке партизанской славы нетрезвая приезжая женщина потеряла 11-летнюю дочку

Одиннадцатилетнюю девочку полиция нашла у знакомой ее матери в другом районе столицы. На женщину составлены административные материалы за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

В понедельник, 31 августа, около 21:30 в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация о пропаже малолетнего ребенка. Мать девочки сообщила, что они отдыхали в Парке партизанской славы и полчаса назад при неизвестных обстоятельствах исчезла ее дочь.

Немедленно на поиски девочки привлекли работников сектора ювенальной превенции и других служб территориального подразделения полиции. На месте происшествия полицейские установили, что заявительница, 34-летняя жительница Киевской области, приехала с дочкой в ??столицу навестить родственников. Взрослые во время общения не заметили исчезновения девочки.

Ребенка нашли в течение восьми часов поисков. Утром первого сентября правоохранители разыскали девочку в Деснянском районе у женщины, с которой работает ее мать.

Выяснилось, что в 16:00 во время празднования встречи с родственниками женщина оставила дочь на улице Сентябрьской. Девочка пошла в район станции метро “Харьковская”, где работает ее мать продавцом и встретила там знакомую женщину. Она пыталась связаться с родственниками девочки, но на звонки никто не отвечал.

Правоохранители передали ребенка матери и составили на нее административный протокол по ст. 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает уплату штрафа. Административные материалы направлены в суд для принятия решения согласно действующему законодательству.

Как сообщала KV , в Днепровском районе Киева до конца года планируется создать Центр социальной поддержки детей и семей, на базе которого будут функционировать социальные квартиры для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Ожидается, что в социальных квартирах одновременно смогут находиться до 36 человек из числа детей-сирот от 18 до 23 лет. Всего планируется создать 6 квартир. В каждой из них одновременно смогут проживать от 3 до 6 человек. Это временное проживание, пока дети ожидают собственное жилье, которое гарантировано им законом.