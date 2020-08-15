Уникальная цветочная выставка открылась в Киеве на Певческом поле «Мульт-ленд»

Киевляне и гости столицы могут своими глазами увидеть сказочную страну «Мульт-ленд». Это уникальная и удивительно красивая выставка цветов, которая впечатлит не только взрослых, но и малышей.

В выставке «Мульт-ленд» задействованы десять экспозиций. Здесь вы можете увидеть персонажей знаменитых мультфильмов, полностью воссозданных из живых цветов. Объемные 3D-фигуры состоят из более чем 300 тысяч цветущих растений. Здесь вы можете увидеть любимых волшебных фей, Рапунцель, Белоснежку и семь гномов, Angry Birds, Микки Мауса, Муртады, Алладина, Джина, принцессу Жасмин, героев лент «Книга джунглей», «Шрек» и «В поисках Немо».

Экспозиции «Мульт-ленда» создавались руками тружеников киевских предприятий по содержанию зеленых насаждений. Сотни тысяч цветов, объемные металлические конструкции, а также гибкая лоза и дерево – эти материалы позволили специалистам создать объемные и весьма реалистичные цветущие скульптуры, некоторые из которых достигают в высоту пять метров.

Цветочная выставка «Мульт-ленд» базируется на Певческом поле, что на улице Лаврской, 33. Увидеть ее сможет любой желающий до 13 сентября 2020 года.