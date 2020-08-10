Национальный художественный музей в Киеве приостановил работу из-за обвала портика (фото)

Национальный художественный музей в Киеве приостановил работу из-за обвала портика (фото)

Национальный художественный музей в Киеве временно приостановил свою работу. Это связано с обвалом портика и аварийным состоянием музея. На ремонтно-реставрационные работы в музее требуется 68 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко на его странице в соцсети Фейсбук.

“Обидно, но вместе с Национальным Художественным Музеем должны сообщить о временной остановке его работы в связи с обвалом портика”, – написал Александр Ткаченко.

Он добавил, что готовятся документы для выделения средств на ремонт из резерва Кабмина. Также Минкульт намерен обратиться с предложениями по финансированию еще нескольких объектов, чтобы предотвратить подобные случаи. 

“Общая сумма проекта ремонтно-реставрационных работ Национального Художественного Музея составляет 68 млн гривен. До конца года необходимо выделить 30 млн гривен”, – написал министр, и уточнил, что среди первоочередных работ ремонт портика, установление лесов и скульптурная группа “Аполлон и музы”.

Александр Ткаченко сообщил, что с завтрашнего дня, 10 августа, запланирован запуск процедуры оформления средств.

Напомним, в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко представили возвращенную из США картину французского художника 18 века Пьера Гудро “Любовники или Блудный сын с проституткой”.

Фото: фейсбук Александра Ткаченко

Национальный художественный музей в Киеве приостановил работу из-за обвала портика (фото)
Национальный художественный музей в Киеве приостановил работу из-за обвала портика (фото)
Национальный художественный музей в Киеве приостановил работу из-за обвала портика (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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