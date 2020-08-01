Экс-бухгалтера столичного вуза будут судить за присвоение 1,6 млн грн

Женщина разработала схему присвоения средств, которые студенты оплачивали за обучение.

Экс-бухгалтера столичного вуза будут судить за присвоение 1,6 млн грн
Фото: НАОМА

Бывшего главного бухгалтера Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры будут судить за присвоение 1,6 млн гривен. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

По данным следствия, обвиняемая в течение 2017-2020 годов разработала схему присвоения средств, которые студенты академии оплачивали за обучение.

"Получив от студентов плату за образовательные услуги, главный бухгалтер часть денег вносила в кассу, а остальные средства присваивала и распоряжалась ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Женщина присвоила более 1,6 млн гривен. Всего в ходе следствия установлено более 40 эпизодов ее противоправных действий.

Киевская прокуратура №10 направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главного бухгалтера НАИИА по факту присвоения денежных средств и подделки документов (ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенкаПолция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенка
В Киеве поймали очередного “минера”В Киеве поймали очередного “минера”
Кличко: дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 деньКличко: дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день
Полиция Донетчины: имя напавшего на синагогу в Мариуполе - Цезарь Юлий-ГаларьирогайлальирозрПолиция Донетчины: имя напавшего на синагогу в Мариуполе - Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр
Под Полтавой расстреляли элитный MercedesПод Полтавой расстреляли элитный Mercedes
Блок рекламы


Похожие новости
Еще у 81 курсанта столичного вуза подтверждено заболевание коронавирусомЕще у 81 курсанта столичного вуза подтверждено заболевание коронавирусом
В одном из общежитий столичного ВУЗа у 52 курсантов обнаружили коронавирусВ одном из общежитий столичного ВУЗа у 52 курсантов обнаружили коронавирус
Во время ремонта на насосной станции “Виноградарь-3” киевлянам будут подвозить питьевую воду автоцистернами (адреса)Во время ремонта на насосной станции “Виноградарь-3” киевлянам будут подвозить питьевую воду автоцистернами (адреса)
Проректора киевского вуза подозревают в вымогательстве взятки от иностранцев за вступлениеПроректора киевского вуза подозревают в вымогательстве взятки от иностранцев за вступление
Перестрелку в Броварах будут расследовать как покушение на убийствоПерестрелку в Броварах будут расследовать как покушение на убийство
День Киева 31 мая будут проводить в теле- и онлайн формате (программа)День Киева 31 мая будут проводить в теле- и онлайн формате (программа)
Заробитчане будут работать в Польше без прохождения обсервацииЗаробитчане будут работать в Польше без прохождения обсервации
В Борисполе 14 и 15 мая будут отключать водоснабжениеВ Борисполе 14 и 15 мая будут отключать водоснабжение
Карантин во Львове будут ослаблять, не смотря на всплеск заболеваний коронавирусомКарантин во Львове будут ослаблять, не смотря на всплеск заболеваний коронавирусом
Эвакуированных из других стран украинцев будут делить на две группы для контроля за обсервациейЭвакуированных из других стран украинцев будут делить на две группы для контроля за обсервацией
Последние новости
Подгружаем последние новости