Экс-бухгалтера столичного вуза будут судить за присвоение 1,6 млн грн

Женщина разработала схему присвоения средств, которые студенты оплачивали за обучение.

Бывшего главного бухгалтера Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры будут судить за присвоение 1,6 млн гривен. Об этом сообщили в прокуратуре Киева .

По данным следствия, обвиняемая в течение 2017-2020 годов разработала схему присвоения средств, которые студенты академии оплачивали за обучение.

"Получив от студентов плату за образовательные услуги, главный бухгалтер часть денег вносила в кассу, а остальные средства присваивала и распоряжалась ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Женщина присвоила более 1,6 млн гривен. Всего в ходе следствия установлено более 40 эпизодов ее противоправных действий.

Киевская прокуратура №10 направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главного бухгалтера НАИИА по факту присвоения денежных средств и подделки документов (ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Ей грозит до восьми лет лишения свободы.