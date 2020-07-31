С начала года волонтеры “Мотохелп” осуществили более 100 срочных доставок крови по Киеву и области

С начала 2020 года волонтеры “Мотохелп” осуществили 108 срочных доставок в разные больницы.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Мотохелп” в соцсети Фейсбук.

Как сообщили в “Мотохелпе”, за год волонтеры осуществили 125 выездов для экстренной доставки крови. Из них по Киеву – 75 выездов, и еще 50 – по Киевской области.

“В настоящее время ведутся переговоры еще с несколькими государственными и одним частным роддомом о подписании соглашений”, – отметили волонтеры.

Приблизительная дистанция, которую члены “Мотохелпа” проехали с целью доставки крови, составляет более 9 тыс. километров.

Как ранее сообщала KV , волонтеры общественной организации “MotoHelp” будут доставлять компоненты крови в столичные учреждения здравоохранения. Соответствующий договор о сотрудничестве с КНП “Киевский городской центр крови” организация подписала 17 октября 2019 года.

Фото: Мотохелп