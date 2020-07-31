С начала года волонтеры “Мотохелп” осуществили более 100 срочных доставок крови по Киеву и области

С начала года волонтеры &ldquo;Мотохелп&rdquo; осуществили более 100 срочных доставок крови по Киеву и области

С начала 2020 года волонтеры “Мотохелп” осуществили 108 срочных доставок в разные больницы.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Мотохелп” в соцсети Фейсбук.

Как сообщили в “Мотохелпе”, за год волонтеры осуществили 125 выездов для экстренной доставки крови. Из них по Киеву – 75 выездов, и еще 50 – по Киевской области.

“В настоящее время ведутся переговоры еще с несколькими государственными и одним частным роддомом о подписании соглашений”, – отметили волонтеры.

Приблизительная дистанция, которую члены “Мотохелпа” проехали с целью доставки крови, составляет более 9 тыс. километров.

Как ранее сообщала KV, волонтеры общественной организации “MotoHelp” будут доставлять компоненты крови в столичные учреждения здравоохранения. Соответствующий договор о сотрудничестве с КНП “Киевский городской центр крови” организация подписала 17 октября 2019 года.

Фото: Мотохелп


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенкаПолция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенка
В Киеве поймали очередного “минера”В Киеве поймали очередного “минера”
Полиция Донетчины: имя напавшего на синагогу в Мариуполе - Цезарь Юлий-ГаларьирогайлальирозрПолиция Донетчины: имя напавшего на синагогу в Мариуполе - Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр
Под Полтавой расстреляли элитный MercedesПод Полтавой расстреляли элитный Mercedes
На Киевщине впервые в этом году зафиксированы случаи заболевания сальмонеллезомНа Киевщине впервые в этом году зафиксированы случаи заболевания сальмонеллезом
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки коронавирус выявили еще более чем у ста жителей КиеваЗа сутки коронавирус выявили еще более чем у ста жителей Киева
В Донецкой области бойцы Нацгвардии задержали мужчину, который поджигал соломуВ Донецкой области бойцы Нацгвардии задержали мужчину, который поджигал солому
За пять месяцев года численность населения Киева сократилась более чем на 2,3 тысячи человекЗа пять месяцев года численность населения Киева сократилась более чем на 2,3 тысячи человек
За сутки в мире от коронавируса умерли более 5,5 тыс. человекЗа сутки в мире от коронавируса умерли более 5,5 тыс. человек
На Львовщине более 9 тысяч человек заболели коронавирусомНа Львовщине более 9 тысяч человек заболели коронавирусом
На базе отдыха во Львовской области взорвался автомобиль, погиб один человекНа базе отдыха во Львовской области взорвался автомобиль, погиб один человек
В Киеве 130 человек умерли от коронавируса с начала пандемииВ Киеве 130 человек умерли от коронавируса с начала пандемии
За сутки в Украине диагностировали более 900 новых случаев COVID-19 (инфографика)За сутки в Украине диагностировали более 900 новых случаев COVID-19 (инфографика)
В Луганской области погиб горнякВ Луганской области погиб горняк
За сутки в мире от СOVID-19 умерли более 4,3 тыс. человекЗа сутки в мире от СOVID-19 умерли более 4,3 тыс. человек
Последние новости
Подгружаем последние новости