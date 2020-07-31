С начала года волонтеры “Мотохелп” осуществили более 100 срочных доставок крови по Киеву и области
С начала 2020 года волонтеры “Мотохелп” осуществили 108 срочных доставок в разные больницы.
Об этом
Как сообщили в “Мотохелпе”, за год волонтеры осуществили 125 выездов для экстренной доставки крови. Из них по Киеву – 75 выездов, и еще 50 – по Киевской области.
“В настоящее время ведутся переговоры еще с несколькими государственными и одним частным роддомом о подписании соглашений”, – отметили волонтеры.
Приблизительная дистанция, которую члены “Мотохелпа” проехали с целью доставки крови, составляет более 9 тыс. километров.
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Фото: Мотохелп