За сутки в мире от коронавируса умерли более 5,5 тыс. человек

По состоянию на утро 29 июня в мире зарегистрировали 16 897 208 инфицированных коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки 5 569 человек, всего летальных случаев - 663 523.

Об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США . Число умерших в стране - 152 320, больных - 4 498 343.

На втором месте Бразилия - 2 484 649 инфицированных и 88 634 летальных исхода. Индия занимает третье место - инфицированных уже 1 532 135 человек, количество смертей - 34 224. В РоSSии 823 515 больных и 13 504 летальных исхода.

Напомним, в течение последних суток в Италии, которая долгое время была лидером по смертности и заболеваемости COVID-19 среди стран Европы, зафиксировали 181 новый случай коронавируса, что на 11 больше, чем накануне. Ежедневная смертность вследствие эпидемии также возросла.

27 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус заявил об усилении пандемии коронавируса в мире. 27 июля он заявил, что собирает чрезвычайную комиссию.

28 июля ВОЗ предостерегла от самоуспокоения по поводу снижения передачи коронавируса летом, заявив, что вирус не ведет себя, как грипп, и не имеет сезонности. "Это одна большая волна. Она растет и снижается постепенно", - заявили в организации.