В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника Нацполиции (обновлено)

Перед этим подозреваемый в угоне авто угрожал взорвать гранату возле суда.

Фото: pl.npu.gov.ua

В Полтаве мужчина с гранатой угнал авто, а потом захватил в заложники полицейского. Правоохранители принимают меры для задержания злоумышленника, который угрожает взорвать гранату.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"На ул. Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят граждан и водителей быть осторожными и обходить территорию проведения спецоперации.



Обновлено 16:15. В полтавской полиции сообщили, что злоумышленник бросил авто посреди дороги и скрылся. Заложник освобожден, он остался невредимым.



Обновлено 14:27. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил, что злоумышленником является ранее судимый Роман Скрипник. Он отбывал наказание по нескольким эпизодам. Правоохранители ведут с ним переговоры.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Обновлено 13:57. Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов заявил, что требования преступника выполняться не будут, и допустил возможность силового сценария развития разрешения ситуации. Об этом он заявил в эфире телеканала "Наш", передает "Интферакс-Украина".

"Сейчас идут активные переговоры, чтобы заставить его сдаться. Однако правоохранители, органы Нацполиции готовы к силовому сценарию разрешения этого конфликта", - сообщил он.

Синегубов также опроверг информацию о том, что злоумышленник с заложником едут в Киев . Он отметил, что правоохранители нарочно дали ему выехать за пределы Полтавы, чтобы избежать массового скопления людей.

Обновлено 13:15. Полиции известна личность мужчины - это 32-летний ранее судимый местный житель. Об этом рассказал представитель Главного управления Нацполиции Полтавщины Роман Гришин, передает Poltavske.tv.

Сообщается, что ранее злоумышленник работал автослесарем.

По информации издания, требование мужчины - избежать уголовной ответственности.

Фото: poltava.to

Обновлено 12:33. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на патрульную полицию Полтавы, террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 ("Богдан"), который двигался в направлении Киева .

Автомобиль с террористом был зафиксирован в Решетиловском районе.

Фото: poltava.to

Фото: poltava.to

Фото: poltava.to

Обновлено. В Департаменте уголовного розыска Нацполиции заявили, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска.

"23 июля в 9:00 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда во время задержания работниками полиции «угонщика», последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска", - говорится в сообщении.

После переговоров злоумышленник поменял заложника на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями транспортном средстве "Богдан" в направлении выезда из города.

Замглавы МВД Антон Геращенко добавил, что в городе введена спецоперация "Гром".

"Продолжаются переговоры, цель которых - заставить злоумышленника сдаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим", - отметил Геращенко.

Напомним, что 21 июля в Луцке вооруженный террорист захватил в заложники пассажиров и водителя автобуса. Более 10 часов он удерживал их, требуя от властей выполнить его требования.

Заложники были освобождены после того, как с террористом провел переговоры президент Владимир Зеленский. Утром 22 июля в Офисе президента рассказали, что переговоры Зеленского с террористом продолжались около 10 минут. Президент попросил отпустить трех человек, потом согласился выложить видео. После этого террорист должен был выпустить из автобуса остальных заложников.