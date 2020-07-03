В Сырецком парке Киева ?обнаружили "растяжку" с небоевой гранатой

В Сырецком парке в Киеве обнаружил "растяжку" с гранатой.

Об этом сообщает "Муниципальная охрана" фейсбуке.

К счастью, граната оказалась небоевой.

"В случае детонирования такой "игрушки" испуг вам гарантирован. Особенно опасна подобная находка для детей. Чья-то шутка могла обернуться трагедией", - говорится в сообщении.

Активисты призвали не повторять их действия на видео и, в случае обнаружения взрывоопасных предметов, - звонить в полицию.

Напомним, ранее в киевском супермаркете мужчина угрожал взорвать гранату после замечания об отсутствии маски.