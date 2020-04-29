Священник УПЦ МП умер от коронавируса в Шумском районе

В тот же день от COVID-19 в Шумске скончался прихожанин храма, где поочередно служат УПЦ МП и ПЦУ.

В Шумском районе Тернопольской области от коронавируса умер священник, пишут тернопольские СМИ .

По данным ГУ "Тернопольский ОЛЦ Минздрава Украины" по состоянию на 28 апреля в Шумском районе было зафиксировано 2 новых случая заболевания коронавирусом (с. Потуторов и г. Шумск), оба - летальные. В общем, в районе было 69 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования.

По данным источников LB.ua, умерший от коронавируса житель Потуторова - настоятель местного прихода Покрова Божьей Матери УПЦ Московского патриархата. Коронавирус у священника подтвердили посмертно.

В тот же день в Шумске внезапно умер мужчина, у которого коронавирус диагностировали тоже посмертно 28 апреля. Он являлся прихожанином местной громады Православной церкви Украины - о его смерти еще накануне сообщил в соцсети настоятель Свято-Покровского храма протоиерей Николай Бабий. Ранее он рассказал, что в Шумске священник УПЦ МП проводит богослужения с мирянами, несмотря на карантин.

В райцентре в середине апреля обнаружили вспышку коронавируса вокруг храма, где поочередно правят службы священники УПЦ Московского патриархата и Православной церкви Украины.

Первые три пациента в Шумске были из церковного хора Московского патриархата, а нулевым пациентом, скорее всего, была одна из сотрудниц районной больницы, которая поет в нем.

Ранее сообщалось, что мэр Нетишина написал заявление на УПЦ МП из-за вспышки коронавируса на Хмельницкой АЭС.

Александр Супрунюк сообщил, что коронавирус подтвердили у священника, диакона и врача, которые тесно контактировали после пасхальных обрядов. Также COVID-19 подтвердили у трех членов семьи священника. Все случаи связаны с церковью Московского патриархата. Одна из заразившихся, по словам мэра, "привезла болезнь из Шумского района, где она уже заболела и есть подозрение, что в Почаевской лавре".

Ранее сообщалось, что Минздрав подозревает крупную вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества.

Еще 19 апреля полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре.