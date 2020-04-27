Роман Сасанчин стал победителем юбилейного "Голосу країни"

Десятый &amp;quotГолос країни&amp;quot финишировал: победителем стал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль

Роман Сасанчин из Тернопольщины стал победителем десятого, юбилейного, шоу "Голос країни". За 18-летнего парня из села Садки Залещицкого района Тернопольщины проголосовало наибольшее количество зрителей. Роман – участник команды Тины Кароль.

Пять лет назад, тогда еще тринадцатилетний, Рома победил на детском "Голосе", и вот спустя пять лет, сельский самородок приехал покорять шоу для взрослых.

Во второй этап суперфинала, благодаря зрительскому голосованию, кроме Романа, также прошли: Сергей Асафатов из команды Монатика, Индира Едильбаева из команды Дана Балана и Ерлан Баибазаров из команды Потапа и Насти Каменских. В итоге, наибольшее число голосов досталось Роману Сасанчину.

Во втором этапе суперфинала Роман победил с песней Алессандро Сафина Luna tu, которую он исполнял на слепых прослушиваниях.

Путь Романа к этой победе начался еще в 2012 году, когда он пытался пробиться на самое первое шоу "Голос. Діти". Но тогда к нему не повернулся никто из судей. Однако парнишка не сдался и спустя три года развернул к себе кресла трех судей. Тогда он выбрал Тину Кароль и не прогадал. Звездная тренер привела его к победе в шоу. Теперь же он приехал покорять взрослый песенный Олимп, и он ему покорился.

"Переживаю за Романа, как за собственного сына. Ты пришел еще раз, потому что тебе некуда деваться! Ты и есть голос! Ромчик, ты не простой человек, ты снова в финале. Повторю, Украина — это ты. Эту песню я написала, вдохновившись твоими глазами", — сказала парню перед финальным выступлением Тина Кароль.

И еще, она заявила, что очень хотела бы видеть в Киеве такого соседа, как Рома. Ведь победителю шоу пообещали двухкомнатную квартиру в столице. Теперь 18-летний парень из села на Тернопольщине, благодаря своему таланту, стал и победителем шоу, и обладателем столичных квадратных метров. Можно лишь порадоваться за талант, который был достойно оценен.

Напомним, в одном из эфиров "Голосу країни" на сцене появилась мама Дана Балана, вызвав в зале настоящий фурор.


Марченко Любов, Тудей

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