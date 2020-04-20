Похитителю мощей из церкви в Виннице дали два года

Мужчина был раньше судим за убийство.

Винницкий городской суд 8 апреля приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы за похищение мощей из Крестовоздвиженского храма УПЦ МП.

Приговор обнародован в судебном реестре, первым о нем сообщило издание "Судебный репортер".

Следствие установило, что 31 января 2020 года мужчина зашел в помещение храма и украл ковчег, в котором якобы хранятся мощи Николая Чудотворца. Экспертиза оценила стоимость ковчега с мощевиком в сумму 12,7 тысяч гривен.

Обвиняемый сознался в преступлении. На суде он рассказал, что заметил на тумбе в церкви деревянную шкатулку и забрал ее. О том, что внутри находится церковная реликвия, мужчина не знал. Позже он подарил мощи знакомому.

Фото: npu.gov.ua

У мужчины раньше были судимости, в том числе в 2006 году его приговорили к 14 годам лишения свободы за убийство, из тюрьмы вышел в мае 2019 года. С 2003 года находится на наркологическом учете из-за расстройства психики в результате употребления опиоидов.

Учитывая все обстоятельства, суд признал его виновным по статье 185 Уголовного кодекса и приговорил к двум годам лишения свободы.

Мощи вернут в церковь.