Киевский центр крови организовал бесплатную доставку доноров
Киевский городской центр крови возобновил доставку желающих стать донором к пунктам забора крови. Потенциальные доноры могут добраться к точке сбора крови, предварительно созвонившись с Центром крови.
Об этом
Заказать удобный подъезд к пунктам забора крови можно, заранее позвонив по тел. 093-199-34-16 (с 8:00 до 16:00 в будни).
Таким образом можно попасть в один из трех действующих пунктов забора крови:
ул. Берлинского, 12;
ул. Пимоненко, 8;
ул. Запорожца, 26.
Ранее в Киевском городском центре крови
В Центре крови подчеркнули, что одна донация может спасти три жизни.
Напомним, на левом берегу столицы открылось подразделение Киевского городского центра крови. В первое время там только выдавали компоненты крови, а вскоре там
Фото: фейсбук Киевского городского центра крови