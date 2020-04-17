Киевский центр крови организовал бесплатную доставку доноров

Киевский центр крови организовал бесплатную доставку доноров

Киевский городской центр крови возобновил доставку желающих стать донором к пунктам забора крови. Потенциальные доноры могут добраться к точке сбора крови, предварительно созвонившись с Центром крови.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Киевского городского центра крови в соцсети Фейсбук.

Заказать удобный подъезд к пунктам забора крови можно, заранее позвонив по тел. 093-199-34-16 (с 8:00 до 16:00 в будни).

Таким образом можно попасть в один из трех действующих пунктов забора крови:

ул. Берлинского, 12; 

ул. Пимоненко, 8; 

ул. Запорожца, 26.

Ранее в Киевском городском центре крови уточнили, что не работают с 18 до 20 апреля в связи с пасхальными праздниками.

В Центре крови подчеркнули, что одна донация может спасти три жизни.

Напомним, на левом берегу столицы открылось подразделение Киевского городского центра крови. В первое время там только выдавали компоненты крови, а вскоре там начался и забор донорской крови.

Фото: фейсбук Киевского городского центра крови


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Два человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы домаДва человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы дома
В Сербии от коронавируса умер босс наркомафииВ Сербии от коронавируса умер босс наркомафии
В Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавируса
Спасатели продолжают тушить пожар на территории четырех лесничеств в Чернобыльской зонеСпасатели продолжают тушить пожар на территории четырех лесничеств в Чернобыльской зоне
На Киевщине заболевание COVID-19 подтверждено у 12 медиков и у водителя скорой помощиНа Киевщине заболевание COVID-19 подтверждено у 12 медиков и у водителя скорой помощи
Блок рекламы


Похожие новости
Ярославский купил оборудование для центра вирусологии в "Экополисе ХТЗ"Ярославский купил оборудование для центра вирусологии в "Экополисе ХТЗ"
В центре Одессы обвалился угол 130-летнего домаВ центре Одессы обвалился угол 130-летнего дома
В Херсонской области за побег из центра обсервации составили 15 админпротоколов на приехавших из КрымаВ Херсонской области за побег из центра обсервации составили 15 админпротоколов на приехавших из Крыма
В воздухе над Киевом выросла концентрация формальдегида, диоксида азота и диоксида серыВ воздухе над Киевом выросла концентрация формальдегида, диоксида азота и диоксида серы
В Киеве от централизованного отопления отключении уже 74% жилых домовВ Киеве от централизованного отопления отключении уже 74% жилых домов
Киев стал эпицентром коронавируса в Украине: обновленные данные МОЗ
Украинский фармацевтический научный центр бесплатно раздает антисептические гели для рук нуждающимся на КиевщинеУкраинский фармацевтический научный центр бесплатно раздает антисептические гели для рук нуждающимся на Киевщине
В Мукачево остановят общественный транспорт и на выходные перекроют центр из-за карантинаВ Мукачево остановят общественный транспорт и на выходные перекроют центр из-за карантина
Киевский зоопарк закрылся на карантинКиевский зоопарк закрылся на карантин
Киев приостановит работу реабилитационных центров из-за карантинаКиев приостановит работу реабилитационных центров из-за карантина
Последние новости
Подгружаем последние новости