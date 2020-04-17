Киевский центр крови организовал бесплатную доставку доноров

Киевский городской центр крови возобновил доставку желающих стать донором к пунктам забора крови. Потенциальные доноры могут добраться к точке сбора крови, предварительно созвонившись с Центром крови.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Киевского городского центра крови в соцсети Фейсбук.

Заказать удобный подъезд к пунктам забора крови можно, заранее позвонив по тел. 093-199-34-16 (с 8:00 до 16:00 в будни).

Таким образом можно попасть в один из трех действующих пунктов забора крови:

ул. Берлинского, 12;

ул. Пимоненко, 8;

ул. Запорожца, 26.

Ранее в Киевском городском центре крови уточнили , что не работают с 18 до 20 апреля в связи с пасхальными праздниками.

В Центре крови подчеркнули, что одна донация может спасти три жизни.

Напомним, на левом берегу столицы открылось подразделение Киевского городского центра крови. В первое время там только выдавали компоненты крови, а вскоре там начался и забор донорской крови.

Фото: фейсбук Киевского городского центра крови