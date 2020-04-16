За сутки еще у 32 жителей Киева подтвердили коронавирус (видео)

За минувшие сутки, 15 апреля, коронавирус подтвердили еще у 32 киевлян. Один случай – летальный. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на брифинг мэра Киева Виталия Кличко.

“Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась еще на 32 человека. Из них – один медик. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – сказал Виталий Кличко.

Он уточнил, что среди заболевших 11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет и двухлетняя девочка, а также 20 мужчин в возрасте от 19 до 60 лет.

В больницы столицы госпитализировали трех пациентов, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, за прошедшие сутки, 15 апреля, в Украине подтверждено 397 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано 4 161 случай COVID-19. При этом в стране было исследовано 42 823 пробы на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

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