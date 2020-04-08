Коммунальщики до сих пор не могут приступить к восстановлению подземного коллектора на Крещатике после масштабного пожара (видео)

Коммунальщики до сих пор не могут приступить к восстановлению подземного коллектора на Крещатике после масштабного пожара (видео)

Коммунальщики до сих пор не могут приступить к восстановлению подземного коллектора на Крещатике после масштабного пожара. Восстановительные работы после пожара в тоннеле под Крещатиком пока нельзя начинать из-за загазованности и высокой концентрации вредных веществ в воздухе.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Сейчас, по данным столичных спасателей, восстановительные работы в тоннеле начать пока невозможно. Буквально вчера там проводили очередные замеры воздуха. Из-за большой загазованности и концентрации продуктов горения, решили немного подождать. Также спасатели постоянно проверяют кабели, которые не сгорели во время пожара”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По его словам, как только будет разрешение на проведение работ, члены специальной комиссии начнут свое расследование причин возгорания. И тщательно обследуют весь тоннель.

“По нашей информации, там проходили коммуникации нескольких крупных компаний. Чтобы не прекращать свою работу, они используют резервные сети. Я еще раз хочу поблагодарить столичных спасателей, которые быстро потушили пожар такой сложности. Им пришлось работать в экстремальных условиях. Кабели долгое время были под напряжением”, – отметил Виталий Кличко.

Также мэр поблагодарил коммунальные службы города, которые быстро восстановили подачу электроэнергии в дома, которые в результате пожара остались без света. 

Как сообщала KV, в ночь на воскресенье, 5 апреля, на столичном Крещатике начался масштабный пожар в подземном коллекторе. Горели электрические кабеля под высоким напряжением. Из-за высокого напряжения электрических кабелей пожарные не могли сразу приступить к ликвидации пожара. В 05:14 спасателям был разрешен первый допуск от ДТЭК "Киевские электросети". В 08:40 пожарные локализовали пожар. От света пришлось отключить близлежащие дома. Без основного напряжения остались Национальный банк, который подключили к дизельгенератору, Октябрьский дворец, 80 домов (ул. Шелковичная, Грушевского, Банковая, Лютеранская, Десятинная, Крещатик, Владимирская, Круглоуниверситетская). 

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве


Сергей Албул, КиевВласть

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