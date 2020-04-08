Коммунальщики до сих пор не могут приступить к восстановлению подземного коллектора на Крещатике после масштабного пожара (видео)
Коммунальщики до сих пор не могут приступить к восстановлению подземного коллектора на Крещатике после масштабного пожара. Восстановительные работы после пожара в тоннеле под Крещатиком пока нельзя начинать из-за загазованности и высокой концентрации вредных веществ в воздухе.
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“Сейчас, по данным столичных спасателей, восстановительные работы в тоннеле начать пока невозможно. Буквально вчера там проводили очередные замеры воздуха. Из-за большой загазованности и концентрации продуктов горения, решили немного подождать. Также спасатели постоянно проверяют кабели, которые не сгорели во время пожара”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.
По его словам, как только будет разрешение на проведение работ, члены специальной комиссии начнут свое расследование причин возгорания. И тщательно обследуют весь тоннель.
“По нашей информации, там проходили коммуникации нескольких крупных компаний. Чтобы не прекращать свою работу, они используют резервные сети. Я еще раз хочу поблагодарить столичных спасателей, которые быстро потушили пожар такой сложности. Им пришлось работать в экстремальных условиях. Кабели долгое время были под напряжением”, – отметил Виталий Кличко.
Также мэр поблагодарил коммунальные службы города, которые быстро восстановили подачу электроэнергии в дома, которые в результате пожара остались без света.
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Фото: ГУ ГСЧС в Киеве