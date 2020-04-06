Жителя Тернополя, вернувшегося с заработков в Польше, жена не пустила домой

Полиция направила мужчину в медучреждение для обсервации.

Жителю Тернополя, который вернулся с заработков в Польше , пришлось провести ночь на улице, так как жена не пустила его домой.

Об этом сообщила местная полиция.

Утром он обратился за помощью к полицейским.

Фото: tp.npu.gov.ua

Фото: tp.npu.gov.ua

"Сотрудники полиции направили данного мужчину в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию по возвращении на территорию Украины", - рассказал заместитель начальника Тернопольского отдела полиции Иван Рыбчак.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров №211 о карантине, люди, приехавшие из-за границы, считаются имевшими контакт с больным коронавирусом, и подлежат обязательной обсервации или изоляции в течение 14 дней.

Лица, которым требуется самоизоляция, должны постоянно находиться в определенном ими месте и воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми проживают.

За несоблюдение режима самоизоляции грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.