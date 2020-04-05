В Украине 86% умерших от коронавируса - люди старше 50 лет

От появления симптомов заболевания до наступления смерти в среднем проходило 9 суток.

В Украине по состоянию на 4 апреля 86% людей, умерших от COVID-19, имели возраст старше 50 лет. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

"Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии было сочетание заболеваний", - говорится в сообщении.

Наличие других болезней у умерших с COVID-19:

  • 61% - сердечно-сосудистые заболевания;
  • 40% - сахарный диабет
  • 13% - новообразования
  • 4% - заболевания почек
  • 9% - заболевания легких;
  • 4% - ожирение.

Всего по состоянию на 4 апреля от COVID-19 в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).

По возрастному распределению:

  • 30-39 лет - 2 человека,
  • 40-49 лет - 2 человека,
  • 50-59 лет - 9 человек,
  • 60-69 лет - 9 человек,
  • 70-79 лет - 5 человек,
  • 80-89 лет - 1 человек.

Пятеро из числа умерших в анамнезе имели поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов.

Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти - 4 дня.

Все 28 пациентов были госпитализированы. Из них 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

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