Умер Иван Вакарчук

Ему было 73 года.

В субботу 4 апреля скончался украинский физик, политик и общественный деятель Иван Вакарчук. Ему было 73 года.

Иван Вакарчук - доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, отец народного депутата, лидера партии "Голос" и фронтмена рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

На протяжении 20 лет был ректором Львовского университета им. И. Франко. Написал более 400 научных трудов. В 1996 году основал научные журналы "Журнал физических исследований" и "Мир физики".

В 2007-2010 годах занимал должность министра образования. Под его руководством в Украине ввели внешнее независимое оценивание (ВНО).

Награжден званием Герой Украины.

Похоронят Вакарчука на Личаковском кладбище во Львове.

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