Франция начала перевозить больных с коронавирусом на скоростных поездах

Тяжелых пациентов отправляют в менее пораженные эпидемией регионы.

Франция первой в Европе начала эвакуировать тяжело больных пациентов с коронавирусом посредством скоростного поезда, укомплектованного мобильными отделениями скорой помощи.

Об этом сообщает телеканал France 24.

Первых пациентов переносили на носилках в один из высокоскоростных поездов TGV во Франции, где их койки привязывались к специальным платформам, расположенным на сиденьях пассажиров.

Сообщается, что каждый вагон может вместить четыре пациента. Пространство оборудовано как отделение неотложной помощи, включая вентиляторы и кислородные баллоны. Каждый вагон обслуживается шестью медицинскими работниками.

Такой поезд может перевозить порядка 50 людей - пациентов и медперсонал. При этом состав разгоняет скорость до 298 км/час.

Фото: france24.com

Ключевая идея, как узнал France 24, заключается в том, чтобы перевезти как можно больше сложных пациентов из наиболее пораженной коронавирусом восточной части Франции в западную.

Коронавирус унес жизни свыше 1300 человек во Франции, где зарегистрировано более 25 000 подтвержденных случаев заражения. Почти половина летальных исходов зафиксирована в восточном регионе, в который входят Страсбург, Реймс и Мец.

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