Среди новых больных с COVID-19 в Ивано-Франковской области есть полицейский и священник

Из 11 человек, заболевших коронавирусом в Ивано-Франковской области, диагноз которым ставили накануне, 25 марта, - сотрудник Национальной полиции и священнослужитель.

Об этом сообщает местный сайт "Курс".

Как рассказал главный санитарный врач области Руслан Савчук, подтвержден диагноз COVID-19 у местного священника. Его состояние пока что - средней тяжести, но оно улучшается. Богослужений он в последнее время не проводил, круг контактировавших с ним лиц установлен.

Также один из инфицированных - полицейский из Ивано-Франковска, который контактировал с семьей умершей от коронавируса 56-летней женщины. Его состояние - средней тяжести. У коллеги, которая была с ним в тот момент, диагноз не подтвердился, но она находится под наблюдением.

"Установлены около 20 полицейских, которые имели с ним конаткы. Сегодня они пройдут быстрые тесты будут же изолированы на 14 дней", - добавил Голубош.

Он также напомнил, что посмертно коронавирус подтвердили у 60-летней женщины. Женщина, по словам Савчука, заболела 17 марта - у нее повысилась температура, появился кашель. 19 марта ее состояние ухудшилось, и она стала принимать антибиотики и противовирусные. 20 марта дочь вызвала женщине скорую, но от госпитализации она отказалась.

22 марта ее госпитализировали в областную инфекционную больницу. Сутки женщина провела под аппаратом ИВЛ, но к сожалению спасти ее жизнь не удалось.

Погибшая и ее муж были частными предпринимателями. Круг контактных лиц установлен - это трое работников. По словам мужа ни он, ни его жена за границей не были, с подтвержденными больными не контактировали.

Сейчас муж погибшей находится в областной инфекционной больнице под наблюдением медиков, его состояние средней тяжести. Их работники такж находятся на самоизоляции.

Напомним, 20 марта в Ивано-Франковской области из-за коронавируса был объявлен режим чрезвычайной ситуации.