Киев стал эпицентром коронавируса в Украине: обновленные данные МОЗ

Киев стал лидером по количеству заболевших на коронавирус COVID-19. По состоянию на 23 марта, 29 случаев из 73 по стране зафиксировано именно в столице. Еще 5 случаев подтверждено на территории Киевской области.

По данным киевского лабораторного центра МОЗ, из 24 зарегистрированных случаев, 22 человека привезли вирус из Франции, Германии, Австрии. Двое людей были заражены в Украине: в Житомире и в Киеве.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, за последние сутки коронавирусом в Украине заболело 26 человек. На втором месте после Киева по количеству заболевших находится Черновицкая область — 25 случаев, на третьем – Ивано-Франковская область — 5 случаев.

С сегодняшнего дня в столице ограничено проезд общественным транспортом. Развозить разрешено только сотрудников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов по специальным пропускам. Также запрещены прогулки на детских площадках, а банкам разрешили не обслуживать украинцев с высокой температурой.

Киевлян с подозрением на коронавирус госпитализируют в инфекционное отделение Александровской больницы, где им проводят экспрес-тесты на коронавирус. С сегодняшнего дня сотрудники скорой помощи будут выезжать только на неотложные случаи и не будут проводить экспресс-тесты на наличие коронавируса COVID-19 в домашних условиях.

С 18 марта в Киевской области было введено режим чрезвычайной ситуации. За подробной информацией по вопросам о коронавирусе можно обращаться за номером 0456-31-00-46.

Ранее сообщалось, что из-за активного распространения коронавируса в Украине могут закрыться банковские учреждения.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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