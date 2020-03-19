В Житомире зарегистрировали первый случай коронавируса

Мужчина привез болезнь из Австрии.

В Житомире зарегистрировали первый случай коронавируса
Фото: Lb.ua

В Житомире в четверг зарегистрировали первый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

"Сегодня у нас первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в городе Житомире. Житомирянин, который вернулся из Австрии, 56 лет. Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека", - рассказал мэр.

Состояние больного - "более-менее нормальное".

Сухомлин пообещал сообщать дальнейшую информацию по мере поступления.

"Мы организовали несколько групп медработников, которые будут встречать житомирян в аэропорту "Борисполь" и на станции "Киев-Пассажирский". Чтобы нам максимально отследить людей, которые прибывают спецпоездами и спецрейсами, и зафиксировать этих людей. Если есть температура и другие признаки заболевания - прямо там будут делать экспресс-тесты", - сказал мэр.

Напомним, что это уже второй новый случай COVID-19 в Украине, о котором стало известно в четверг. Раньше сообщалось, что болезнь выявили у жены депутата Верховной Рады Сергея Шахова.

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