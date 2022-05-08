"Случайно познакомились": Хименес-Браво из "МастерШеф" заинтриговал кадрами с молоденькой певицей

Эктор Хименес-Браво

Знаменитый шеф-повар, ресторатор и ведущий шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво рассказал о важном решении.

Как сообщает Politeka.net, Эктор решил поделиться важным решеним из своей жизни. Он не смог быть вдали от своего дома в Украине и захотел уехать домой. По дороге компанию повару составила неожиданная незнакомка.

Молодая певица Алина Паш, которая участвовала в Нацотборе на Евровидение этого года оказалась спутницей Эктора в машине, что его приятно удивило.

Сам Эктор Хименес-Браво сообщил, что уже направляется в Украину. Кулинар поделился, что после благотворительных сборов он со всеми сможет предоставить на гуманитарную помощь 1,3 млн грн.

«Я уже близко. Войну встретил я в Колумбии в отпуске, сразу срочно вылетел в Варшаву, оттуда уехал в Киев, после уехал в Варшаву провести благотворительный ужин. И все это время наши рестораны работают и кормят военных, полицию, ТРО, пенсионеров, беженцев. Уже соскучился по Украине», - написал Эктор.

Мы писали, Эктор также поделился видеообращением к роSSийским военным. В нем рассказывается о том, как Кремль врал собственным солдатам о «нацистах в Украине», а также о слабой украинской армии, которая якобы сама сдастся за считанные дни.


Дарина Силина, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Я себе не простил бы: Евгений Кошевой рассказал, почему с семьей не выехал из УкраиныЯ себе не простил бы: Евгений Кошевой рассказал, почему с семьей не выехал из Украины
Сильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причинаСильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причина
"Отказали все органы": Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких"Отказали все органы": Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких
"Как ты смеешь?": Киркоров вступился за поддержавшего Украину Галкина перед путинской пропагандисткой"Как ты смеешь?": Киркоров вступился за поддержавшего Украину Галкина перед путинской пропагандисткой
"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил
Блок рекламы


Похожие новости
Эктор Хименес-Браво рассказал о своем доме в ИрпенеЭктор Хименес-Браво рассказал о своем доме в Ирпене
Наталья Могилевская поделилась фрагментом песни-молитвы "Діва Марія" с кадрами из разрушенных городовНаталья Могилевская поделилась фрагментом песни-молитвы "Діва Марія" с кадрами из разрушенных городов
Ольга Фреймут в леггинсах и облегающей кофте похвасталась кадрами из спортзалаОльга Фреймут в леггинсах и облегающей кофте похвасталась кадрами из спортзала
Суд полностью прекратил попечительство отца Бритни Спирс над певицейСуд полностью прекратил попечительство отца Бритни Спирс над певицей
Дарья Белодед в купальнике похвасталась кадрами с солнечного ДубаяДарья Белодед в купальнике похвасталась кадрами с солнечного Дубая
Холостяк: Анна Богдан в роскошном платье принцессы-невесты заинтриговала свадебным фотоХолостяк: Анна Богдан в роскошном платье принцессы-невесты заинтриговала свадебным фото
Эктор Хименес-Браво разделся и прикрыл самое сокровенно место арбузомЭктор Хименес-Браво разделся и прикрыл самое сокровенно место арбузом
"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта
Святослав Вакарчук рассказал о романе с молодой певицейСвятослав Вакарчук рассказал о романе с молодой певицей
Эктор Хименес-Браво сообщил, что официально стал украинцемЭктор Хименес-Браво сообщил, что официально стал украинцем
Последние новости
Подгружаем последние новости