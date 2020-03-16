В райсуде Херсонской области сообщили о попытке установить спецтехнику наблюдения

Неизвестне открыли центральную дверь и кабинет судьи.

?В райсуде Херсонской области сообщили о попытке установить спецтехнику наблюдения
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Фото: Детектор медіа

Судья Генического районного суда Херсонской области Елена Крапивина сообщила, что в ночь с 12 на 13 марта неизвестные лица проникли в помещение суда, открыли центральные двери помещения и её служебного кабинета и пытались там установить специальную технику для наблюдения.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Ночью охранник суда вызвал судью и ее помощника. Крапивина обнаружила открытую дверь своего кабинета, поврежденную стену, сделанные отверстия, с внешней стороны кабинета была повреждена распределительная коробка энергоснабжения, оголенные провода. По словам сотрудников полиции и службы охраны сигнализация была снята в 20:00 12 марта.

По мнению Крапивной, такие действия свидетельствуют о возможной установке в служебном кабинете специальной техники наблюдения и подготовке провокации преступления.

Судья считает, что такие действия неизвестных лиц имеют признаки влияния на суд, предусматривающей ответственность по статье 376 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность судебных органов), о чем Крапивина сообщила в Высший совет правосудия и генеральному прокурору.

Напомним, в январе выяснилось, что инжинер отделения ГП "Информационные судебные системы" три месяца тайно записывал аудио в помещениях Государственной судебной администрации.

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