В Польше подтвердили коронавирус у двух украинцев

Один из них, вероятно, был инфицирован в Украине.

В Польше подтвердили коронавирус у двух украинцев
Фото: golos.ua

В Польше подтвердили коронавирусную инфекцию у двух граждан Украины в городах Цешин и Тыхы Силезского воеводства на юге страны. Об этом сообщает Wprost.pl.

Отмечается, что за последние полсуток количество зараженных коронавирусом в Польше выросло еще на 25 человек.

По словам пресс-секретаря воеводы Силезского воеводства Алины Кухажевской, один из украинцев приехал в Польшу из Германии, а второй - из Украины.

"Пациент с инфекционной больницы в Цешине изолирован в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, находящийся в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения", - сообщила Кухажевская.

Также сообщается, что на польско-украинской границе по состоянию на понедельник, 16 марта, наблюдаются очереди грузового транспорта. В частности, по данным Бещадского отдела пограничной службы РП на въезд в Украину на пункте пропуска "Корчева-Краковец" ожидает 400 фур, а из Украины в Польшу - 300 грузовых автомобилей.

Напомним, в Черновицкой области зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 16 марта в Украине лабораторно подтверждены 5 случаев COVID-19.

Таким образом, в Черновицкой области зарегистрировали четыре случая, в Житомирской - один (женщина умерла).

Кроме того, житель Черновицкой области, у которого первым в Украины диагностировали коронавирус, идет на поправку. У него тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Если еще один тест покажет отсутствие вируса в организме, пациента будут официально считать выздоровевшим.

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