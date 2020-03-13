В роддомах Львова и Киева запрещают навещать рожениц из-за карантина
Ограничения введены в двух роддомах столицы и во всех львовских.
В связи с решением о введении карантина для нераспространения коронавируса SARS-CoV-2, в родильных домах начали запрещать посещение рожениц.
Об этом сообщается в группе "Природные права Украина" в фейсбуке.
"Есть противоречивые и печальные новости в связи с всеукраинским карантином для предотвращения распространения коронавируса: роддома начали временно запрещать партнерские роды, посещение рожениц родственниками и даже выход женщин к посетителям", - говорится в сообщении.
Так с 12 марта карантин введен в киевских роддомах №2 и №3 - до 3 апреля, а также во всех родильных домах Львова - бессрочно.
Группа направила соответствующий запрос в Минздрав о необходимости принятия таких мер.
Напомним, 11 марта Кабмин принял постановление о всеукраинском карантине из-за коронавируса.