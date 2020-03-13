В роддомах Львова и Киева запрещают навещать рожениц из-за карантина

Ограничения введены в двух роддомах столицы и во всех львовских.

В связи с решением о введении карантина для нераспространения коронавируса SARS-CoV-2, в родильных домах начали запрещать посещение рожениц.

Об этом сообщается в группе "Природные права Украина" в фейсбуке.

"Есть противоречивые и печальные новости в связи с всеукраинским карантином для предотвращения распространения коронавируса: роддома начали временно запрещать партнерские роды, посещение рожениц родственниками и даже выход женщин к посетителям", - говорится в сообщении.

Так с 12 марта карантин введен в киевских роддомах №2 и №3 - до 3 апреля, а также во всех родильных домах Львова - бессрочно.

Группа направила соответствующий запрос в Минздрав о необходимости принятия таких мер.

Напомним, 11 марта Кабмин принял постановление о всеукраинском карантине из-за коронавируса.