В роддомах Львова и Киева запрещают навещать рожениц из-за карантина

Ограничения введены в двух роддомах столицы и во всех львовских.

В роддомах Львова и Киева запрещают навещать рожениц из-за карантина
Фото: КиевВласть

В связи с решением о введении карантина для нераспространения коронавируса SARS-CoV-2, в родильных домах начали запрещать посещение рожениц.

Об этом сообщается в группе "Природные права Украина" в фейсбуке.

"Есть противоречивые и печальные новости в связи с всеукраинским карантином для предотвращения распространения коронавируса: роддома начали временно запрещать партнерские роды, посещение рожениц родственниками и даже выход женщин к посетителям", - говорится в сообщении.

Так с 12 марта карантин введен в киевских роддомах №2 и №3 - до 3 апреля, а также во всех родильных домах Львова - бессрочно.

Группа направила соответствующий запрос в Минздрав о необходимости принятия таких мер.

Напомним, 11 марта Кабмин принял постановление о всеукраинском карантине из-за коронавируса.

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